В 1 сезоне 8 серии сериала «Идеальное соревнование» Тин Энь просыпается в одной постели с помощницей и пытается понять, было ли между ними что-то ночью. Фэнь Цин вспоминает, что произошло, а Шао Вэй начинает ревновать лучшую подругу к повару.