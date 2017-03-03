В 1 сезоне 8 серии сериала «Идеальное соревнование» Тин Энь просыпается в одной постели с помощницей и пытается понять, было ли между ними что-то ночью. Фэнь Цин вспоминает, что произошло, а Шао Вэй начинает ревновать лучшую подругу к повару.
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