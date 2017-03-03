В 1 сезоне 32 серии сериала «Идеальное соревнование» Шао Вэю приходится вернуться в семью, чтобы спасти рынок от сноса на собрании акционеров. Торговцы празднуют победу, а мать Фэнь Цин встречается с бабушкой Хо из-за погибшего мужа.
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