В 1 сезоне 11 серии сериала «Идеальное соревнование» Фэнь Цин начинает подозревать, что шеф-повар к ней неравнодушен. Тин Энь помогает младшему брату ученицы с работой, а Шао Вэй намекает лучшей подруге на свои чувства.