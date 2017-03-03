В 1 сезоне 11 серии сериала «Идеальное соревнование» Фэнь Цин начинает подозревать, что шеф-повар к ней неравнодушен. Тин Энь помогает младшему брату ученицы с работой, а Шао Вэй намекает лучшей подруге на свои чувства.
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