В 1 сезоне 7 серии сериала «Идеальное соревнование» после примирения Тин Энь приглашает ученицу на мероприятие виноделов. Жу Си тоже отправляется на благотворительный вечер, а Фэнь Цин удается впечатлить председателя закусками и отношением к еде.
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