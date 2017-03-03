В 1 сезоне 7 серии сериала «Идеальное соревнование» после примирения Тин Энь приглашает ученицу на мероприятие виноделов. Жу Си тоже отправляется на благотворительный вечер, а Фэнь Цин удается впечатлить председателя закусками и отношением к еде.