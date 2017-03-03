В 1 сезоне 14 серии сериала «Идеальное соревнование» Жу Си начинает сотрудничать с ночным рынком. Фэнь Цин готовится к последнему экзамену в «Ля мур», а Шао Вэй радуется уходу подруги из ресторана. Тин Энь решает признаться своей ученице в любви.