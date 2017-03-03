В 1 сезоне 5 серии сериала «Идеальное соревнование» Тин Энь помогает приятелям ученицы с рынка договориться с мафиози мирно. Младший брат шеф-повара пытается свести его с красавицей Жу Си, однако мужчина совсем не в восторге от этой помощи.