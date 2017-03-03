В 1 сезоне 35 серии сериала «Идеальное соревнование» Шао Вэй борется за патент на рецепт лучшей подруги с ее бывшим парнем. Тинь Энь пытается загладить вину перед Фэнь Цин за преступление отца, и они решают дать своим отношениям второй шанс.