В 1 сезоне 35 серии сериала «Идеальное соревнование» Шао Вэй борется за патент на рецепт лучшей подруги с ее бывшим парнем. Тинь Энь пытается загладить вину перед Фэнь Цин за преступление отца, и они решают дать своим отношениям второй шанс.
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