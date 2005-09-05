В 1 сезоне 118 серии сериала «Не родись красивой» наконец наступает время совета директоров. Каждый из акционеров впервые видит настоящие цифры и узнает, что компания заложена. Андрей рассказывает, почему был вынужден поступить именно так.
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