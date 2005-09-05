В 1 сезоне 125 серии сериала «Не родись красивой» Андрей заявляет Кире, что действительно влюбился в Пушкареву. Юлиана обещает Кате полностью изменить ее жизнь, если она будет ее слушаться. А на совет директоров приходит Коля для передачи компании.
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