В 1 сезоне 125 серии сериала «Не родись красивой» Андрей заявляет Кире, что действительно влюбился в Пушкареву. Юлиана обещает Кате полностью изменить ее жизнь, если она будет ее слушаться. А на совет директоров приходит Коля для передачи компании.