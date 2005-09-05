«Не родись красивой» — это комедийно-драматический сериал, повествующий историю молодой девушки по имени Катя Пушкарева. Благодаря своему незаурядному уму она устраивается работать в компанию «Зималетто», тем самым оказавшись в мире моды. Здесь мужчины успешны и богаты, а женщины красивые, стильные и длинноногие. На их фоне все недостатки внешности Кати очевидны еще больше, но зато никто не обладает таким способностями ведения бизнеса, как у нее. Поэтому ее повышение с секретаря до личного помощника руководителя не заставляет себя долго ждать. А с теплотой относящийся к ней президент компании Андрей вызывает у нее романтический интерес. В то же время у других сотрудников кипит жизнь: они влюбляются и расстаются, плетут интриги, шантажируют и пытаются удержаться в жестокой модной сфере.