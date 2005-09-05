Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Не родись красивой
Постер к сериалу Не родись красивой
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Не родись красивой
Не родись красивой (2005 - 2006) Не родись красивой 12+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 150 часов 0 минут
О чем сериал

«Не родись красивой» — это комедийно-драматический сериал, повествующий историю молодой девушки по имени Катя Пушкарева. Благодаря своему незаурядному уму она устраивается работать в компанию «Зималетто», тем самым оказавшись в мире моды. Здесь мужчины успешны и богаты, а женщины красивые, стильные и длинноногие. На их фоне все недостатки внешности Кати очевидны еще больше, но зато никто не обладает таким способностями ведения бизнеса, как у нее. Поэтому ее повышение с секретаря до личного помощника руководителя не заставляет себя долго ждать. А с теплотой относящийся к ней президент компании Андрей вызывает у нее романтический интерес. В то же время у других сотрудников кипит жизнь: они влюбляются и расстаются, плетут интриги, шантажируют и пытаются удержаться в жестокой модной сфере.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Илья Любимов
Илья Любимов
Мария Машкова
Мария Машкова Мария Тропинкина
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева Елена Пушкарева, мама Кати
Нелли Уварова
Нелли Уварова Екатерина Пушкарёва
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова Ольга Вячеславовна Уютова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Не родись красивой - Сезон 1 Сезон 1
2005, 200 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши