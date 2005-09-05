В 1 сезоне 132 серии сериала «Не родись красивой» у Михаила захватывает дух при виде преображенной Кати. Андрей предпринимает очередные попытки связаться с Пушкаревой, а позже видит ее в объятиях Михаила в трансляции конкурса по телевидению.
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