В 1 сезоне сериала «Не родись красивой» Андрей Жданов становится новым президентом крупного бренда одежды, и у него есть всего год, чтобы доказать, что он не зря занял этот пост. Но дела в компании идут просто ужасно, и Андрей вынужден доверить Кате буквально все самое ценное в своей жизни и провести ряд махинаций втайне от семьи. Однако со временем его начинает пугать та власть, которую он сам доверил Кате, и тогда по совету лучшего друга решает ее влюбить в себя безопасности ради. Катя же не привыкла к проявлению интереса к ней со стороны мужчин, поэтому быстро отвечает ему взаимностью. Но что будет, если обман раскроется в тот момент, когда вся компания и деньги уже будут в руках обиженной женщины?