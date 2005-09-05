В 1 сезоне 101 серии сериала «Не родись красивой» Катя отменяет вечеринку с подругами ради Андрея, но заставляет его поехать в дорогой ресторан, где он встретит множество знакомых. Коля тем временем втайне от подруги едет на свидание с Викой.
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