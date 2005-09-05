В 1 сезоне 189 серии сериала «Не родись красивой» женсовет подслушивает разговор Киры и Вики, а потом сообщает Кате о том, что Андрей теперь полностью свободен. «Зималетто» подписывает контракт с Надеждой вопреки всем возражениям Киры.
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