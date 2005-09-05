В 1 сезоне 38 серии сериала «Не родись красивой» Катя устраивает отца бухгалтером в компанию «Никамода». Женсовет придумывает план, как избавиться от Марьяны, а Таня объявляет войну Вике. Маша же начинает ревновать Федю к новой модели.
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