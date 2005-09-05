В 1 сезоне 120 серии сериала «Не родись красивой» на совещании Кира объявляет о том, что свадьбы не будет, а позже показывает инструкцию и любовные открытки Маргарите. Валерий запрещает Кате улетать с Юлианой в другую страну, но она непреклонна.
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