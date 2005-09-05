В 1 сезоне 122 серии сериала «Не родись красивой» на светском мероприятии Юлиана знакомит Катю с талантливым шеф-поваром Михаилом. Вика тем временем не может поверить, что Андрей спал с Катей. А сам Андрей напивается с Романом и страдает по Кате.
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