В 1 сезоне 122 серии сериала «Не родись красивой» на светском мероприятии Юлиана знакомит Катю с талантливым шеф-поваром Михаилом. Вика тем временем не может поверить, что Андрей спал с Катей. А сам Андрей напивается с Романом и страдает по Кате.