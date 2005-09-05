В 1 сезоне 20 серии сериала «Не родись красивой» Катя, Андрей и Роман ищут способы избежать грядущего банкротства. А женсовет помогает Кате преобразовать внешность ради важного мероприятия. Александр тем временем шантажирует Вику.
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