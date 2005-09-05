В 1 сезоне 146 серии сериала «Не родись красивой» Милко отказывается показывать новую коллекцию из-за поведения Александра, а спасти ситуацию пытается Андрей. Женсовет страдает из-за новых правил, а Михаил отказывается от услуг Юлианы и Кати.
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