Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Не родись красивой Новости

Новости о сериале «Не родись красивой»

Новости о сериале «Не родись красивой» Вся информация о сериале
Канал СТС объявил о перезапуске сериала «Не родись красивой»
Канал СТС объявил о перезапуске сериала «Не родись красивой» Тенденция возрождать старые шоу захватила не только Америку, но и Россию.
Написать
22 ноября 2023 10:04
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше