В 1 сезоне 73 серии сериала «Не родись красивой» новый образ Кати оказывается просто ужасным, его откровенно высмеивается Кира. Андрей же признается Роману, что уже начинает привыкать к Кате и ее внешнему виду. А Коля впервые разговаривает с Викой.
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