Статьи о сериале «Не родись красивой»
Статьи о сериале «Не родись красивой»
«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке
Съемки совсем забросил.
Написать
2 сентября 2025 14:42
«Я не очень удобная актриса»: как изменилась жизнь Пушкаревой после «Не родись красивой»
Изменилась как внутренне, так и внешне.
Написать
14 марта 2025 21:32
Культовая роль едва не разрушила ее карьеру: что стало с Катей Пушкаревой из «Не родись красивой»
Узнайте, как живет популярная актриса спустя 19 лет.
Написать
5 декабря 2024 11:50
«Вернулись в каменный век»: куда скрылся альфа-самец Антипенко из «Не родись красивой»
Артист нашел неожиданную замену съемкам.
Написать
29 августа 2024 13:00
