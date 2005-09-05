В 1 сезоне 177 серии сериала «Не родись красивой» Катя покупает автомобиль и новый телефон. Коля говорит ей о том, что собирается выкупить Викину машину якобы для себя. Женсовет изучает инструкцию и в корне меняет свое отношение к Андрею и Роману.
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