В 1 сезоне 177 серии сериала «Не родись красивой» Катя покупает автомобиль и новый телефон. Коля говорит ей о том, что собирается выкупить Викину машину якобы для себя. Женсовет изучает инструкцию и в корне меняет свое отношение к Андрею и Роману.