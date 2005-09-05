В 1 сезоне 78 серии сериала «Не родись красивой», увидев Андрея в квартире Кати, женсовет решает задержаться. Кира с Викой поджидают возле дома и не могут понять, что происходит и почему Андрей не уезжает. Коля устраивает Кате музыкальный сюрприз.
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