В 1 сезоне 174 серии сериала« Не родись красивой» Валерий предпочитает бывшую каморку Кати нормальному кабинету. У Пушкаревой с Кирой происходит очередной конфликт, на этот раз из-за Вики и женсовета. А Федя продолжает игнорировать Машу.
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