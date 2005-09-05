В 1 сезоне 147 серии сериала «Не родись красивой» Александр так ужасно проводит показ, что японцы теряют интерес к «Зималетто», но Андрей неожиданно спасает ситуацию. А Юлиана и Катя начинают поиск нового инвестора для ресторана Михаила.
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