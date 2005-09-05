В 1 сезоне 143 серии сериала «Не родись красивой» Андрей звонит Пушкаревой и не может ничего сказать, но она догадывается, что это он. Катя с Юлианой отправляются на светское мероприятие, на которое чуть позже Роман тащит и Андрея.
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