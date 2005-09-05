В 1 сезоне 168 серии сериала «Не родись красивой» по просьбе Павла Катя отправляется в «Зималетто» на совет директоров, но прежде Юлиана помогает ей сильно преобразиться. Придя в офис, она производит настоящий фурор среди всех сотрудников.
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