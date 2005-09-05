В 1 сезоне 65 серии сериала «Не родись красивой» Маша снова опаздывает на работу из-за нового возлюбленного, что замечает Кира. Вика впадает в истерическое состояние из-за нехватки денег на что-либо, а Роман учит Андрея, как вести себя с Катей.
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