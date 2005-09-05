В 1 сезоне 39 серии сериала «Не родись красивой» Вика пытается с помощью Киры заслужить доверие Андрея. Роман находит компанию со слишком дешевыми тканями, что сильно не нравится Кате, которая уже отыскала хорошие ткани и добилась скидки.
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