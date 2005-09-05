В 1 сезоне 180 серии сериала «Не родись красивой» Кира считает, что Катя пытается от нее избавиться, а Андрей сам заявляет о своих скорых и частых командировках. После совещания Юлиана говорит Кате, что та кидает на Жданова непозволительные взгляды.
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