В 1 сезоне 180 серии сериала «Не родись красивой» Кира считает, что Катя пытается от нее избавиться, а Андрей сам заявляет о своих скорых и частых командировках. После совещания Юлиана говорит Кате, что та кидает на Жданова непозволительные взгляды.