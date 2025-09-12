Меню
Новости о сериале «Локи»

Новости о сериале «Локи» Вся информация о сериале
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях Разное фэнтези, супергероика, шпионская сага и детектив.
12 сентября 2025 15:03
Антигерои в моде: 8 сольных фильмов и сериалов об известных злодеях
Антигерои в моде: 8 сольных фильмов и сериалов об известных злодеях Плохие парни нравятся не только девушкам, но и зрителям! Кинематограф переживает настоящий пик моды на злодеев, рассказывая известные истории с точки зрения антигероев, которые наконец получают свой голос. Рассказываем о самых неожиданных и интересных сольных проектах об антигероях.
19 сентября 2024 10:09
Джонатан Мэйджерс лишился роли Канга в киновселенной Marvel
Джонатан Мэйджерс лишился роли Канга в киновселенной Marvel Актер был признан виновным в нападении на свою бывшую девушку.
19 декабря 2023 11:18
Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи»
Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи» Шоу с Томом Хиддлстоном подтвердило свое положительное реноме.
4 октября 2023 14:01
Тест: какой ты Локи?
Тест: какой ты Локи? 5 октября на Disney+ стартует второй сезон сериала «Локи» о самом хитроумном боге Асгарда. В преддверии долгожданной премьеры вспоминаем события первого и предлагаем проверить, какой из Локи, что появились в шоу ранее, тебе ближе всего по духу.
4 октября 2023 12:00
Том Хиддлстон переносится во времени в новом трейлере второго сезона «Локи»
Том Хиддлстон переносится во времени в новом трейлере второго сезона «Локи» В новых сериях богу озорства придется спасать мультивселенную.
5 сентября 2023 13:15
Трейлер второго сезона «Локи» набрал рекордное количество просмотров в истории Disney+
Трейлер второго сезона «Локи» набрал рекордное количество просмотров в истории Disney+ Первый сезон до сих пор является самым популярным шоу Marvel.
2 августа 2023 15:55
Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи»
Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи» В новых сериях Бог озорства столкнется с неудобным побочным эффектом.
31 июля 2023 16:56
Киногороскоп: какой ты известный кинозлодей по знаку зодиака?
Киногороскоп: какой ты известный кинозлодей по знаку зодиака? Фантазируешь о бесконечных деньгах, хочешь бросить вызов Бэтмену или мечтаешь поработить мир?
20 мая 2023 12:00
Студия Marvel объявила даты выхода второго сезона «Локи» и сериала «Эхо»
Студия Marvel объявила даты выхода второго сезона «Локи» и сериала «Эхо» Одно из шоу выйдет целиком.
17 мая 2023 13:25
Канг Завоеватель: все, что нужно знать о суперзлодее Marvel, который заменит Таноса
Канг Завоеватель: все, что нужно знать о суперзлодее Marvel, который заменит Таноса В Marvel новый суперзлодей, которого стоит начинать бояться уже сейчас.
20 февраля 2023 12:14
Выход сериалов Marvel «Эхо», «Железное Cердце» и «Агата» откладывается
Выход сериалов Marvel «Эхо», «Железное Cердце» и «Агата» откладывается В этом году выйдут только «Секретное вторжение» и второй сезон «Локи».
17 февраля 2023 16:58
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году Прощания, много новых злодеев и еще больше новых Пауков – примерно так можно описать новый год у Marvel.
5 января 2023 12:00
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
2 января 2023 12:00
«Асока», второй сезон «Локи» и другое: Disney+ выпустил трейлер своих проектов 2023 года
«Асока», второй сезон «Локи» и другое: Disney+ выпустил трейлер своих проектов 2023 года В нем можно вновь увидеть вернувшихся на экраны бога обмана и его старого знакомого из Управления временными изменениями.
20 декабря 2022 10:12
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Воздушный экшен со звездой «Топ Гана», брутальный экшен и прощальная картина Брюса Уиллиса.
1 декабря 2022 12:00
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.  
1 ноября 2022 12:00
«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022
«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022 В числе триумфаторов юбилейной церемонии оказались также «Человек-паук: Нет пути домой», «Аллея кошмаров» и «Дюна».
27 октября 2022 17:27
Съемки второго сезона «Локи» подошли к концу
Съемки второго сезона «Локи» подошли к концу Производство проходило с июня.
18 октября 2022 11:48
В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам
В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам Даже Мстителям не удалось спасти логику.
5 сентября 2022 12:00
Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое
Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Одержимость кинематографистов временем понятна и естественна, ведь они, в отличие от реальной жизни, могут манипулировать им как хотят.
29 августа 2022 17:00
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
12 августа 2022 15:00
Marvel на фестивале Comic-Con: трейлер «Черной Пантеры 2», новые «Мстители» и многое другое
Marvel на фестивале Comic-Con: трейлер «Черной Пантеры 2», новые «Мстители» и многое другое На смену «Саге бесконечности» пришла «Сага мультивселенной».
25 июля 2022 13:18
Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel
Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel Неужели у Marvel Studios наступил тотальный кризис свежих идей?
7 июля 2022 12:17
Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря»
Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря» Судим, но не слишком строго, многосерийные проекты в MCU в ожидании множества сериальных новинок студии.
11 мая 2022 12:40
Трейлер «Лунного рыцаря» набрал за первые сутки 75 миллионов просмотров и рекордное количество лайков
Трейлер «Лунного рыцаря» набрал за первые сутки 75 миллионов просмотров и рекордное количество лайков Это один из самых ожидаемых сериалов года. 
24 января 2022 15:07
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем Рассказываем о новых сезонах сериалов 2022 года. Грядущий год обещает нам продолжение (а в некоторых случаях и завершение) любимых сериалов, как тех, что сопровождали нас в течение многих лет, так и относительно новых проектов.  
29 декабря 2021 15:59
Пересъемки «Доктора Стрэнджа 2» подошли к концу — возможно появление дополнительных персонажей
Пересъемки «Доктора Стрэнджа 2» подошли к концу — возможно появление дополнительных персонажей Студия Marvel решились на дополнительные съемки из-за «Нет пути домой» и «Локи».
20 декабря 2021 11:59
В сети появилась информация о том, когда начнутся съемки «Чудо-женщины 3» и второго сезона «Локи»
В сети появилась информация о том, когда начнутся съемки «Чудо-женщины 3» и второго сезона «Локи» Проекты DC и Marvel сейчас находятся на стадии подготовки.
9 декабря 2021 15:16
IMDb опубликовал списки самых лучших фильмов и сериалов 2021 года на основе популярности среди пользователей
IMDb опубликовал списки самых лучших фильмов и сериалов 2021 года на основе популярности среди пользователей В десятку попали «Дюна», новый «Отряд самоубийц», «Игра в кальмара» и сериалы Marvel.
9 декабря 2021 14:30
Проекты Marvel стали главными победителями кинопремии People’s Choice Awards
Проекты Marvel стали главными победителями кинопремии People’s Choice Awards «Черная Вдова» — лучший фильм уходящего года.
8 декабря 2021 17:04
Первые эпизоды «Соколиного Глаза» привлекли в США меньше зрителей, чем другие сериалы Marvel
Первые эпизоды «Соколиного Глаза» привлекли в США меньше зрителей, чем другие сериалы Marvel Шоу с Джереми Реннером на 40% уступило «Локи».
30 ноября 2021 15:12
14 сериалов Marvel, которые вскоре появятся на Disney+
14 сериалов Marvel, которые вскоре появятся на Disney+ В честь своей годовщины, стриминговый сервис Disney+ показал презентацию грядущих проектов. Один из больших блоков был полностью посвящен сериалам Marvel. Среди них – как продолжения уже полюбившихся шоу, так и совершенно новые.  
15 ноября 2021 12:59
Мечта суперфанатов Marvel: обзор сериала «Что, если…?»
Мечта суперфанатов Marvel: обзор сериала «Что, если…?» Увлекательное переосмысление каноничных сюжетов MCU.
11 августа 2021 18:00
Теория марвеловских вероятностей: что ждет Локи во втором сезоне и причем здесь Доктор Стрэндж?
Теория марвеловских вероятностей: что ждет Локи во втором сезоне и причем здесь Доктор Стрэндж? Играем в Верховного мага и пытаемся предугадать, какой из бесконечных возможных вариантов развития событий ждет героев «Локи» в киновселенной Marvel.
19 июля 2021 19:21
Том Хиддлстон поблагодарил фанатов после продления «Локи» на 2 сезон
Том Хиддлстон поблагодарил фанатов после продления «Локи» на 2 сезон Актер обещает, что в продолжении «будет еще больше сюрпризов». 
16 июля 2021 14:21
«Мечта сценариста»: Ричард Э. Грант хочет снять спин-офф «Локи» про Локи-аллигатора
«Мечта сценариста»: Ричард Э. Грант хочет снять спин-офф «Локи» про Локи-аллигатора 64-летний актер возжелал вновь надеть трико Классического Локи.
15 июля 2021 19:28
Ожидаемо: сериал «Локи» продлили на второй сезон
Ожидаемо: сериал «Локи» продлили на второй сезон Слухи подтвердились в титрах финальной серии.
14 июля 2021 13:16
Режиссер «Локи» раскрыла пасхалку на «Мстителей» в сцене после титров 4 серии
Режиссер «Локи» раскрыла пасхалку на «Мстителей» в сцене после титров 4 серии В эпизоде над главным героем возвышаются альтернативные версии его самого. 
8 июля 2021 14:49
София Ди Мартино не знала, что пробуется в сериал «Локи», пока не получила роль
София Ди Мартино не знала, что пробуется в сериал «Локи», пока не получила роль Marvel оповестили актрису лишь после утверждения. 
6 июля 2021 11:49
«На меня возложена славная миссия»: обзор сериала «Локи»
«На меня возложена славная миссия»: обзор сериала «Локи» Бог озорства становится заложником бюрократов.
9 июня 2021 20:08
От «Локи» до новой экранизации Кинга: 5 новых сериалов июня, которые нельзя пропустить
От «Локи» до новой экранизации Кинга: 5 новых сериалов июня, которые нельзя пропустить Первый месяц лета оказался богат на сериальные премьеры. Долгожданный «Локи», новый проект Роберта Дауни – младшего и животные на психотерапии. Рассказываем о новинках – от просто ожидаемой до главного хита.
21 мая 2021 17:42
6 кинозлодеев, которые были не такими уж плохими
6 кинозлодеев, которые были не такими уж плохими У этих персонажей фильмов были весомые причины, чтобы вести себя скверно.
17 мая 2021 16:23
13 экранизаций, которые мы очень ждем в 2021 году
13 экранизаций, которые мы очень ждем в 2021 году Список кино- и сериальных премьер этого года выглядит многообещающим не только для фанатов комиксов, но и для поклонников Лианы Мориарти, Айзека Азимова, Нила Геймана и Дж. Р. Р. Толкина.
5 апреля 2021 19:56
