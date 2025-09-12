Антигерои в моде: 8 сольных фильмов и сериалов об известных злодеяхПлохие парни нравятся не только девушкам, но и зрителям! Кинематограф переживает настоящий пик моды на злодеев, рассказывая известные истории с точки зрения антигероев, которые наконец получают свой голос. Рассказываем о самых неожиданных и интересных сольных проектах об антигероях.
Тест: какой ты Локи?5 октября на Disney+ стартует второй сезон сериала «Локи» о самом хитроумном боге Асгарда. В преддверии долгожданной премьеры вспоминаем события первого и предлагаем проверить, какой из Локи, что появились в шоу ранее, тебе ближе всего по духу.
14 сериалов Marvel, которые вскоре появятся на Disney+В честь своей годовщины, стриминговый сервис Disney+ показал презентацию грядущих проектов. Один из больших блоков был полностью посвящен сериалам Marvel. Среди них – как продолжения уже полюбившихся шоу, так и совершенно новые.