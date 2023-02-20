Канг Завоеватель: все, что нужно знать о суперзлодее Marvel, который заменит Таноса

Кто такой Канг Завоеватель?

Канг Завоеватель – лишь одно из множества альтер эго персонажа по имени Натаниэль Ричардс, разбросанных по альтернативным таймлайнам и вселенным в комиксах Marvel. В КВМ пока что появились только двое из них – Тот, кто остается и, собственно, Канг. Но не дайте их идентичной внешности вас обмануть – это не один и тот же персонаж. Если первый – это вообще слегка отсебятина сценаристов (в комиксах между ним и Ричардсом не было никакой связи), то второй – это один из лучших суперзлодеев Marvel Comics, а также главный враг Фантастической четверки. Вряд ли еще кто-то из героев комиксов Marvel может быть настолько сложным для восприятия: кроме того, что Канг Завоеватель – лишь одна из версий Ричардса (были еще, например, Иммортус, Железный парень и т.д.), у него самого были, скажем так, дивергенты. В общем какое бы количество вариантов Натаниэля Ричардса в итоге не переехало в киновселенную из комиксов (а их в сумме было несколько десятков), главное уяснить, что это не один и тот же человек.

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Канг Завоеватель в комиксах

В 1963 году на страницах комикса Fantstic Four #19 впервые появился персонаж, который в скором времени станет наиболее известен под именем Канга, – звали его Натаниэль Ричардс. Жил он в XXXI веке, когда после многовековой войны человечество достигло мира и наконец-то стало процветать, и был потомком не то Рида Ричардса (того самого Мистера Фантастик), не то его заклятого врага доктора Дума. Будучи взрослым, Натаниэль находит машину времени и решает отправиться в Древний Египет, потому что его благополучное настоящее без всяких катаклизмов ему наскучило, – здесь он становится фараоном по имени Рама-Тут.

Позже он попытался вернуться в свое время, но, промахнувшись на десять столетий и попав в XL век, Ричардс оказался в мире, охваченном войной людей с технологиями прошлых веков, о предназначении которых они ничего не знали. Тогда-то Натаниэль и создал альтер эго Канга Завоевателя и, воспользовавшись людским невежеством, подчинил себе сначала свою версию Земли, затем принялся за всю галактику, а заодно и за другие таймлайны. Однако желание заполучить власть над Землей XXI века – времен героев – не покидало Канга.

Канг Завоеватель в комиксах

Канг Завоеватель в сериале «Локи»

Еще раз: появившийся в «Локи» вариант Канга под именем Тот, кто остается – это не Канг Завоеватель. Это, возможно, самое миролюбивое альтер эго того самого ученого из XXXI века, о котором Тот, кто остается сам поведал в финале сериала. Даже сыгравший обоих Джонатан Мэйджерс как-то отметил, что это два абсолютно разных персонажа: «… Тот, кто остается – это Тот, кто остается. Я даже не называю его Кангом. Он может быть вариантом Канга, а может и не быть им».

В Marvel Тот, кто остается получился в результате смешения персонажа с таким же именем из комиксов с фантазией сценаристов «Локи». Он действительно был директором УВИ, но откуда он появился до сих пор не понятно – с вариантами Натаниэля Ричардса его происхождение связано не было. В киновселенной же он представляется последней из «модификаций» ученого из XXXI века, которая сумела остановить войну между своими вариантами-предшественниками и восстановить равновесие в мультивселенной. Он – единственный, кто не давал множественным Кангам вновь разбуяниться в попытках подчинить себе все и вся, и потому его смерть в финале «Локи» открыла двери в киновселенную самому враждебно настроенному против вообще всех варианту – Кангу Завоевателю.

Локи

Канг Завоеватель в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

«Квантомания» – это, по большому счету, грандиозная вечеринка в честь появления нового суперзлодея в киновселенной, и вот теперь-то это уже точно тот самый Канг Завоеватель. В отличие от своего предшественника, он уже не разглагольствует о сохранности мультивселенной, невозмутимо жуя яблоко, а намеревается подчинить ее себе. Более того, он настолько неуправляем, что был изгнан даже из Совета Кангов – сборища, как нетрудно догадаться, вариантов его самого, чьей целью изначально было защищать мультивселенную от Кангов, совсем уж отбившихся от рук. Но тут Marvel, как часто бывает, сделала все по-своему, и в «Квантомании» этот самый совет затевает мультивсленское по своим масштабам восстание против Мстителей. «Ничего не понятно, но очень интересно», – могли подумать вы, но тогда скажем проще: благодаря «Квантомании» киновселенная обзавелась не просто новым суперзлодеем, а практически неубиваемым суперзлодеем – на смену одному Кангу может прийти еще бесконечное множество таких же.

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Канг Завоеватель: способности

Главное отличие Канга от его предшественника Таноса и большинства других злодеев MCU меньшего калибра заключается в том, что он в общем-то обычный человек. Да, из очень далекого и высокотехнологичного будущего, но все равно человек – даже не мутант. Медленно состаривается он только благодаря научным достижениям его времени, а способности у него вполне себе земные. В первую очередь, это феноменальный интеллект – даже по меркам его эпохи. Именно он позволил ему без труда путешествовать во времени, благодаря чему он может заполучить технологии любого века и мира. Кроме того, Канг обладает всеми знаниями своих вариантов, так что он в некотором смысле проживает бесконечное множество жизней. Сюда же можно добавить его восхитительные бойцовские навыки, исключительную силу воли и харизму, которой сложно сопротивляться.

«Все это здорово, но слишком приземленно для суперзлодея», – подумаете вы, поэтому перейдем к самому интересному – костюму Канга, потому что это кладезь полезных и невиданных в киновселенной раньше примочек. Во-первых, управляет он им с помощью силы мысли – Тони Старку такое и не снилось. Во-вторых, броня Канга дает ему массу преимуществ: огромную физическую силу, способность путешествовать во времени без дополнительных приборов, силовой щит, способный выдержать ядерный удар, любое оружие по щелчку пальцев (буквально: щелкнув пальцами в своем костюме, Канг может материализовать из воздуха практически что угодно) и даже возможность перенести свой разум в другое тело в случае смерти. А чтобы убедиться в том, что Кангу больше и не было нужно, чтобы стать одним из самых запоминающихся злодеев в комиксах Marvel, вот забавный факт: у него есть зал с полученными в бою трофеями, где, помимо всего прочего, есть несколько щитов Капитана Америки, несколько шлемов от брони Железного человека, молот Тора, тело Вижна и даже голова Ника Фьюри.

Канг Завоеватель в комиксах

Канг Завоеватель или Танос – кто сильнее?

Скажем так: если бы Канг оказался без своего костюма, а Танос – без Перчатки бесконечности, то, несомненно, Канга бы эта схватка сильно потрепала, потому что он всего лишь человек, путь и из далекого будущего. Он, если хотите, как Тони Старк, только усовершенствованный. Танос же – прожившее не пойми сколько богоподобное существо, которое, как известно, и без всяких артефактов отлично сеяло повсюду хаос.

Сложнее ответить на этот вопрос так же однозначно, если представить, что у Канга есть его броня, а у Таноса – Перчатка бесконечности. В этом случае Завоеватель все равно будет уступать Безумному титану, хотя шансов на победу у него будет сильно больше, в том числе благодаря бесконечному множеству его вариантов, среди которых есть и крутые ребята, вроде Алого центуриона и Иммортуса (их можно увидеть в одной из сцен после титров «Квантомании»).

В чем Канг явно опережает Таноса, так это во власти над временем. В теории Завоеватель мог бы провернуть с Безумным титаном тот же трюк, что тот – с Вандой, когда она в попытках спасти от Таноса Вижна в «Войне бесконечности» была вынуждена сама его убить. Титан мог лишь отмотать время вперед или назад, а вот Канг может сделать это не со всем таймлайном, а, допустим, с каким-нибудь предметом. На страницах комикса такой сюжетный поворот даже был использован: схватив Таноса за шею, Канг пропустил время через его тело и состарил его на целую вечность, оставив от него один лишь череп. Поэтому ответ на вопрос о том, кто все-таки сильнее, не столь однозначен, как может показаться на первый взгляд.

Канг Завоеватель в комиксах

Канг Завоеватель: актер

Имя Джонатана Мэйджерса стало часто звучать и упоминаться после его дебюта в Marvel в качестве Того, кто остается в «Локи», и эта роль впоследствии принесла ему небывалую популярность. Неудивительно, ведь киновселенная сделала звездами многих актеров: Тома Холланда, Себастиана Стэна, даже Криса Хемсворта и Тома Хиддлстона, которых за пределами родных Австралии и Англии соответственно мало кто знал. Разница лишь в том, что у Мэйджерса и без Marvel Studios дела шли довольно неплохо: «Последний черный в Сан-Франциско» стал его прорывом в 2019 году, а его актёрскую игру в «Стране Лавкрафта» спустя год называли едва ли не лучшим, что есть в сериале. В пока еще короткой карьере Мэйджерса – а он снимается всего лишь шесть лет – не было ни одного фиаско, и некоторые уже робко называют его «следующим Дензелом Вашингтоном». Так это или нет, покажет время, а сейчас у Мэйджерса впереди премьера «Крида-3» и один только Кевин Файги знает сколько появлений в Marvel.