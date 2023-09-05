Том Хиддлстон переносится во времени в новом трейлере второго сезона «Локи»

Студия Marvel представила свежий проморолик «Локи», в котором акцент сделан на новой необыкновенной особенности бога озорства — из-за нарушения фундаментальных законов бытия его теперь постоянно бросает из одного времени в другое. Второй сезон самого популярного сериала в рамках MCU стартует на Disney+ 6 октября.

В свежей главе приключенческой саги Локи Лафейсону (Том Хиддлстон) предстоит выполнить миссию по спасению реальности. После разветвления мультивселенной трикстер снова объединится с агентом Мобиусом (Оуэн Уилсон) и отправится на поиски сбежавшей Сильвии (Софи Ди Мартино), что в итоге приводит персонажей в прошлое. Ключевую роль в повествовании играет гениальный изобретатель из XIX века по имени Виктор Таймли (Джонатан Мэйджерс), являющийся одной из многочисленных версий Канга. Осложняет задачу по предотвращению хаоса побочный эффект, из-за которого Локи, сам того не желая, мечется во времени. По этой причине Локи и Мобиусу приходится заручиться поддержкой дружелюбного технаря УВИ Уробороса (Ке Хюи Куан).

В остальной актерский состав продолжения вошли Гугу Эмбата-Ро, Вунми Моссаку, Юджин Кордеро, Тара Стронг и Рафаэль Касаль. Шоураннером выступает Эрик Мартин («Хилы»), а режиссурой занимались Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, до этого снявшие для Marvel Studios две серии «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком. Предполагается, что произошедшее во втором сезоне «Локи» приоткроет сюжет полнометражного кроссовера «Мстители: Династия Канга», в котором герои Земли сойдутся в схватке с новым суперзлодеем.