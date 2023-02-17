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Киноафиша Новости Выход сериалов Marvel «Эхо», «Железное Cердце» и «Агата» откладывается

Выход сериалов Marvel «Эхо», «Железное Cердце» и «Агата» откладывается

17 февраля 2023 16:58
Выход сериалов Marvel «Эхо», «Железное Cердце» и «Агата» откладывается

В этом году выйдут только «Секретное вторжение» и второй сезон «Локи».

Прошлый и позапрошлый годы запомнились огромным количеством сериалов MCU, но в 2023 году темп выхода шоу, скорее всего, значительно сбавится. Согласно данным The Hollywood Reporter, студия Marvel сейчас рассматривает задержку целого ряда ближайших телекомиксов.

По информации инсайдеров, единственными игровыми шоу, которые точно выйдут в этом году, будут «Секретное вторжение» и второй сезон «Локи». Остальные многосерийные проекты, в числе которых «Железное Cердце», «Эхо» и «Агата: Ковен хаоса», наверняка будут отсрочены на более поздний срок. Первые два сериала уже давно сняты, а «Агата» находится в процессе производства. Причиной такого исхода является новая стратегия генерального директора Disney Боба Айгера по сокращению расходов.

Из-за разнообразного потока контента телепроекты Marvel начали терять так называемый «событийный» эффект, что повлекло к легкому пресыщению, так что эти сериалы в полной мере не проявляли себя. Помимо этого, дорогостоящим шоу MCU пришлось конкурировать с масштабными шоу из вселенной «Звездных войн», что для Disney не очень хорошо, так как обе франшизы принадлежат семейной корпорации. Коснется ли план переносов анимационных шоу 2023 года, вроде второго сезона «Что, если...?» и мультсериала «Люди Икс '97», пока неясно.

Судя по недавнему большому интервью Кевина Файги для Entertainment Weekly, глава Marvel полностью поддерживает инициативу Айгера.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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