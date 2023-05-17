Студия Marvel объявила даты выхода второго сезона «Локи» и сериала «Эхо»

Глава студии Marvel Кевин Файги огласил официальные даты выхода свежих шоу MCU — второго сезона «Локи» и мини-сериала «Эхо». Премьера телекомикса с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном состоится на потоковом сервисе Disney+ 6 октября, а спин-офф «Соколиного Глаза» во главе с Алаквой Кокс, Винсентом Д’Онофрио и Чарли Коксом выйдет 29 ноября. В случае со вторым проектом компания решила пойти на эксперимент: все серии шоу о глухонемой супергероине выйдут в один день.

В рамках специальной презентации Disney Файги напомнил, что «Локи» станет первым сериалом киновселенной Marvel, получившим второй сезон. История начнется ровно с того момента, на котором завершился первый сезон. После того как Сильвия (Софи Ди Мартино) убила Того, кто остался (Джонатан Мэйджерс), ошарашенный Лафейсон (Хиддлстон) и Мобиус (Оуэн Уилсон) снова объединяются для того, чтобы привести в порядок разветвившуюся мультивселенную. Для этого им требуется встреча с еще одной версией Канга (Мэйджерс). В числе главных новичков выступит звезда «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куан.

Действие «Эхо» развернется спустя некоторое время после рождественской стычки с Кингпином (Д’Онофрио), показанной в «Соколином Глазе». Ушедшая в подполье Майя Лопес (Кокс) попытается найти свой истинный путь, однако ей придется познакомиться с Сорвиголовой (Кокс) и снова встретиться с Кингпином.