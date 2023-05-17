Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Студия Marvel объявила даты выхода второго сезона «Локи» и сериала «Эхо»

Студия Marvel объявила даты выхода второго сезона «Локи» и сериала «Эхо»

17 мая 2023 13:25
Студия Marvel объявила даты выхода второго сезона «Локи» и сериала «Эхо»

Одно из шоу выйдет целиком.

Глава студии Marvel Кевин Файги огласил официальные даты выхода свежих шоу MCU — второго сезона «Локи» и мини-сериала «Эхо». Премьера телекомикса с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном состоится на потоковом сервисе Disney+ 6 октября, а спин-офф «Соколиного Глаза» во главе с Алаквой Кокс, Винсентом Д’Онофрио и Чарли Коксом выйдет 29 ноября. В случае со вторым проектом компания решила пойти на эксперимент: все серии шоу о глухонемой супергероине выйдут в один день.

В рамках специальной презентации Disney Файги напомнил, что «Локи» станет первым сериалом киновселенной Marvel, получившим второй сезон. История начнется ровно с того момента, на котором завершился первый сезон. После того как Сильвия (Софи Ди Мартино) убила Того, кто остался (Джонатан Мэйджерс), ошарашенный Лафейсон (Хиддлстон) и Мобиус (Оуэн Уилсон) снова объединяются для того, чтобы привести в порядок разветвившуюся мультивселенную. Для этого им требуется встреча с еще одной версией Канга (Мэйджерс). В числе главных новичков выступит звезда «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куан.

Действие «Эхо» развернется спустя некоторое время после рождественской стычки с Кингпином (Д’Онофрио), показанной в «Соколином Глазе». Ушедшая в подполье Майя Лопес (Кокс) попытается найти свой истинный путь, однако ей придется познакомиться с Сорвиголовой (Кокс) и снова встретиться с Кингпином.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Читать далее 17 мая 2023
Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»? Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»? Читать далее 16 мая 2023
Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Читать далее 17 мая 2023
В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино» В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино» Читать далее 16 мая 2023
Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 17 мая 2023
Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик» Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик» Читать далее 15 мая 2023
COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» Читать далее 16 мая 2023
Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Читать далее 17 мая 2023
Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10» Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10» Читать далее 16 мая 2023
Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов Читать далее 15 мая 2023
Related video