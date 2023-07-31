Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи»

Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи»

31 июля 2023 16:56
Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи»

В новых сериях Бог озорства столкнется с неудобным побочным эффектом.

Мини-сериал «Секретное вторжения» завершился на прошлой неделе, а сегодня Marvel Studios презентовала дебютный трейлер своего следующего многосерийного проекта — второго сезона «Локи». Дебютный сезон этого шоу до сих пор является самым популярным сериалом в рамках MCU, поэтому ожидания от продолжения не менее высокие.

Трейлер начинается со знакомства с эксцентричным персонажем звезды «Все везде и сразу» Ке Хюи Куана, после чего зрителей сразу же окунают в гущу событий. В ролике собрано множество эффектных сцен с различными эпохами. Кроме того, в трейлере есть фрагмент с версией Канга (Джонатан Мэйджерс), которая была анонсирована в концовке блокбастера «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Действие второго сезона «Локи» стартует сразу же после событий первого сезона, когда Сильвия (Софи Ди Мартино) на эмоциях убила Того, кто остался (Мэйджерс). Из-за этого произошло разветвление великого устройства мультивселенной, а нити миров расплелись в разные стороны. Чтобы исправить ситуацию и предотвратить грандиозную угрозу, Лафейсону (Хиддлстон) придется отыскать сбежавшую возлюбленную и снова объединиться с Мобиусом (Оуэн Уилсон). В ходе своих приключений Локи также столкнется с неудобным побочным эффектом — теперь он буквально проваливается во времени.

В основной актерский состав также вошли Гугу Эмбата-Ро, Вунми Моссаку, Юджин Кордеро, Тара Стронг и Рафаэль Касаль. Главным сценаристом на этот раз выступил Эрик Мартин («Хилы»), а режиссурой занимались Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, снявшие две серии «Лунного рыцаря».

Премьера второго сезона «Локи» намечена на 6 октября.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Милош Бикович приезжает свататься к избалованной Аглае Тарасовой в тизере «Холопа 2» Милош Бикович приезжает свататься к избалованной Аглае Тарасовой в тизере «Холопа 2» Читать далее 31 июля 2023
Жизнь после «Теда Лассо»: 7 сериалов, которые спасают от депрессии Жизнь после «Теда Лассо»: 7 сериалов, которые спасают от депрессии Читать далее 30 июля 2023
Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10» Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10» Читать далее 31 июля 2023
Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову» Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову» Читать далее 31 июля 2023
Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 1 августа 2023
Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Читать далее 1 августа 2023
Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая» Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая» Читать далее 1 августа 2023
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Читать далее 29 июля 2023
Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» Читать далее 31 июля 2023
Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи» Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи» Читать далее 31 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше