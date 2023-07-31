Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи»

Мини-сериал «Секретное вторжения» завершился на прошлой неделе, а сегодня Marvel Studios презентовала дебютный трейлер своего следующего многосерийного проекта — второго сезона «Локи». Дебютный сезон этого шоу до сих пор является самым популярным сериалом в рамках MCU, поэтому ожидания от продолжения не менее высокие.

Трейлер начинается со знакомства с эксцентричным персонажем звезды «Все везде и сразу» Ке Хюи Куана, после чего зрителей сразу же окунают в гущу событий. В ролике собрано множество эффектных сцен с различными эпохами. Кроме того, в трейлере есть фрагмент с версией Канга (Джонатан Мэйджерс), которая была анонсирована в концовке блокбастера «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Действие второго сезона «Локи» стартует сразу же после событий первого сезона, когда Сильвия (Софи Ди Мартино) на эмоциях убила Того, кто остался (Мэйджерс). Из-за этого произошло разветвление великого устройства мультивселенной, а нити миров расплелись в разные стороны. Чтобы исправить ситуацию и предотвратить грандиозную угрозу, Лафейсону (Хиддлстон) придется отыскать сбежавшую возлюбленную и снова объединиться с Мобиусом (Оуэн Уилсон). В ходе своих приключений Локи также столкнется с неудобным побочным эффектом — теперь он буквально проваливается во времени.

В основной актерский состав также вошли Гугу Эмбата-Ро, Вунми Моссаку, Юджин Кордеро, Тара Стронг и Рафаэль Касаль. Главным сценаристом на этот раз выступил Эрик Мартин («Хилы»), а режиссурой занимались Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, снявшие две серии «Лунного рыцаря».

Премьера второго сезона «Локи» намечена на 6 октября.