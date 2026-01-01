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Киноафиша Сериалы Подпольная империя Награды

Награды и номинации «Подпольная империя»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая драма
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая драма
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая драма
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
 Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Победитель
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Best International
Номинант
 Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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