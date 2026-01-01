Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Подпольная империя
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2011
Лучшая драма
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Победитель
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
BAFTA 2011
Best International
Номинант
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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