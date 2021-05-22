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Брайан Джерати

Brian Geraghty
Брайан Джерати
Брайан Джерати Brian Geraghty
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Дата рождения
13 мая 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Томс Ривер, Нью-Джерси, США
Рост
178 см
Биография Брайана Джерати

Брайан Джерати – американский актер ирландского происхождения, родился 13 мая 1974 года. После окончания школы поступил на курсы театрального мастерства, где два года изучал драму, чтобы стать профессиональным актером. После обучения пробовал начать карьеру в театрах Нью-Йорка, но роли ему не давали, поэтому уехал в Лос-Анджелес.

После переезда начал сниматься на телевидении: прошел пробы и дебютировал в сериале «Закон и порядок». До первой роли в кино играл эпизодические роли.

Своей внешностью – высокий, мужественный, харизматичный – он идеально подходил на роль военного. Его работа в фильме «Морпехи» с Джейком Джилленхолом была отмечена критиками, а фильм «Повелитель бури» получил шесть «Оскаров», в том числе как лучший фильм.

Из-за своих успешных ролей в кино боялся, что к нему прилипнет образ солдата, поэтому старался отойти от него. Ему удалось раскрыть себя и доказать свою многоплановость нестандартным способом: он начал активно выступать в театре. Актер говорил, что давать 50 спектаклей подряд – это интересный опыт, который совершенно отличается от того, что он делал в кино. Много снимается в независимом и короткометражном кино, например, исполнил роль в первом фильме Кирстен Данст – короткометражке «Ублюдок», которую показали в Каннах в 2010 году.

Интересные факты о Брайане Джерати
  • Снялся в нескольких десятках рекламных роликов на ТВ;
  • В фильмах «Повелитель бури» и «Экипаж» играет роли молодого напарника у опытных ветеранов, в обоих фильмах получает ранение в ногу;
  • В промежутках между съемками занимается серфингом и даже является сертифицированным инструктором;
  • В 2010 году Брайан попал в лонг-лист претендентов на номинацию премии BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана», однако не получил ее;
  • Знаменит своими появлениями в роли полицейского в разных сериалах;
  • Тратит много времени и средств на благотворительность, например, он активно поддерживает фонд полицейских Чикаго;
  • Сыграл небольшую роль в культовом сериале «Клан Сопрано».
Фильмография Брайана Джерати
Король рок-н-ролла
Король рок-н-ролла
драма, музыка 2014, США
5.0
Банкомат
Банкомат
триллер 2011, США
5.0
Второе нападение на булочную
Второе нападение на булочную
короткометражный, комедия, мелодрама 2010, США / Мексика
5.0
Повелитель бури
Повелитель бури
триллер, боевик, военный 2008, США
7.0
Я знаю, кто убил меня
Я знаю, кто убил меня
триллер, драма, криминал 2007, США
7.0
Когда звонит незнакомец
Когда звонит незнакомец
ужасы, триллер 2006, США
6.0
Спасатель
Спасатель
боевик, драма, приключения 2006, США
6.0
Бобби
Бобби
драма 2006, США
7.0
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8 клише, которые можно увидеть в любом фильме ужасов Последнее десятилетие порадовало зрителей хоррорами новой волны. Это по-настоящему умные и необычные фильмы. Что не мешает характерным приметам жанра по-прежнему кочевать из одного ужастика в другой.
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22 мая 2021 12:00
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