Брайан Джерати – американский актер ирландского происхождения, родился 13 мая 1974 года. После окончания школы поступил на курсы театрального мастерства, где два года изучал драму, чтобы стать профессиональным актером. После обучения пробовал начать карьеру в театрах Нью-Йорка, но роли ему не давали, поэтому уехал в Лос-Анджелес.

После переезда начал сниматься на телевидении: прошел пробы и дебютировал в сериале «Закон и порядок». До первой роли в кино играл эпизодические роли.

Своей внешностью – высокий, мужественный, харизматичный – он идеально подходил на роль военного. Его работа в фильме «Морпехи» с Джейком Джилленхолом была отмечена критиками, а фильм «Повелитель бури» получил шесть «Оскаров», в том числе как лучший фильм.

Из-за своих успешных ролей в кино боялся, что к нему прилипнет образ солдата, поэтому старался отойти от него. Ему удалось раскрыть себя и доказать свою многоплановость нестандартным способом: он начал активно выступать в театре. Актер говорил, что давать 50 спектаклей подряд – это интересный опыт, который совершенно отличается от того, что он делал в кино. Много снимается в независимом и короткометражном кино, например, исполнил роль в первом фильме Кирстен Данст – короткометражке «Ублюдок», которую показали в Каннах в 2010 году.