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Борис МакГрейв
Boris McGiver
Киноафиша
Персоны
Борис МакГрейв
Борис МакГрейв
Boris McGiver
Дата рождения
23 января 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Cobleskill, США
Популярные фильмы
8.3
Карточный домик
(2013)
5.7
Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
(2006)
4.2
Заложница
(2024)
Фильмография Борис МакГрейв
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Криминал
Мистика
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2020
2013
2006
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актер
5
Чайная чашка
ужасы, триллер
2024, США
4.2
Заложница
Held Hostage in My House
детектив, триллер
2024, США
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За жизнь
драма, криминал
2020, США
8.3
Карточный домик
драма, триллер
2013, США
5.7
Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus
биография, мистика, драма
2006, США
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