Arnold Rothstein
Так что, возможно, вы также знаете, хоть для меня это, конечно, новость, что карточная игра, которую вы ведете, расположена на территории, которую мистер Массерия считает своей.
Joe Masseria
Не считает! Это мое.
Arnold Rothstein
Я вот что думаю: прежде чем прольется ещё кровь, можно достигнуть компромисса.
Meyer Lansky
Ещё кровь?
Joe Masseria
Парк Томпкинс-Сквер, мои два племянника?
[имитирует перерезание горла]
Arnold Rothstein
Согласно данным, двое посланцев мистера Массерии вашего заведения были убиты вскоре после их визита.
Meyer Lansky
Мы действительно ведем игру в том, что можно назвать серой зоной территории. Но относительно насилия в районе...
Joe Masseria
Они сами себя закололи, да?
Joe Masseria
На моих улицах никаких совпадений.
[указывает на Charlie]
Joe Masseria
Этот маленький хрен с 10 лет создает проблемы.
Arnold Rothstein
Мне кажется, вы, ребята, должны выразить жест доброй воли в сторону мистера Массерии. Скажем, разовая выплата в 2000 долларов для семей этих джентльменов и налог в 10% на игру впредь?
Joe Masseria
10% — это нормально. Пока.
[пожимают руки]
Joe Masseria
[на итальянском] Что ты делаешь с этими Христоубийцами? Иди со мной, я сделаю тебя богатым.
Joe Masseria
[на итальянском] Я слежу за тобой, парень. За каждым чертовым шагом.
[Луциано встает, разозленный]
Lucky Luciano
A.R., две тысячи — это и так слишком, но 10% от чертовой игры?
Meyer Lansky
Мы уже платим половину кеша с этой игры тебе.