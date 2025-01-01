Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Подпольная империя Цитаты

Цитаты из сериала Подпольная империя

James 'Jimmy' Darmody Ты не можешь быть наполовину гангстером, Накки. Теперь уже не получится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энок 'Наки' Томпсон Что значит 'Мудак'?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Маргарет Шредер Мне было бы честью назвать своего ребенка в твою честь.
Энох 'Наки' Томпсон Енох? Ты не можешь быть таким жестоким.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chalky White Это инструменты моего папы.
Klan leader [нервно] Что ты собираешься с ними делать?
Chalky White Ну, я не собираюсь строить книжный шкаф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arnold Rothstein Знаешь, что хорошего в зоопарке Бронкса, Чарли? Там между тобой и обезьянами стоят решётки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucky Luciano В машине ещё 50. Это ингерсоли.
Meyer Lansky Я бы хотел, чтобы ты прекратил с этим. Мы таскаем с собой коробку часов, на кого мы похожи?
Lucky Luciano На тех, кто знает, который час.
Meyer Lansky Можем даже тележку сносить.
Benny Siegel [заходит, удивлён] Арнольд Ротштейн здесь.
Meyer Lansky Мы разговариваем, Бенни.
Benny Siegel О. Значит, мне сказать ему, чтобы он пошёл нах#й?
Lucky Luciano Хватит с этими crazy shit, а?
Meyer Lansky [глядя на Ротштейна через окно] Приведи его, прежде чем он разнесёт дом.
[они суетятся, пытаясь выглядеть прилично]
Meyer Lansky А.Р., ты пришёл, чтобы поучаствовать?
Lucky Luciano Знаешь, ты всегда желанный гость.
Arnold Rothstein Боюсь, что те мошенники снаружи обдерут меня. Из-за своих текущих проблем я заключил сделку с Накки Томпсоном. Он будет сбрасывать свои поставки алкоголя в Филадельфии. Уэйкси Гордону обеспечит безопасную доставку. Маршрут в Атлантик-Сити будет моей ответственностью.
Meyer Lansky И вы хотели бы, чтобы мы наняли мускулы?
Arnold Rothstein Я хотел бы, чтобы вы были мускулами.
Lucky Luciano А.Р., у нас тут, эм, дела творятся.
Arnold Rothstein Я вижу это. Но мистер Томпсон платит мне хорошую цену.
Lucky Luciano Любой может ехать с оружием.
Arnold Rothstein Пока не встретишь индейцев.
Meyer Lansky Мы рады вашей доверии, А.Р. и польщены, что вы пришли ниже 14-й улицы, чтобы обсудить это лично. Не так ли, Чарли?
Lucky Luciano Конечно.
Arnold Rothstein Как оказалось, я был здесь на ужине с Джо Массерией, который оставил у меня чёткое впечатление, что он всё ещё хотел бы вас обоих мёртвыми.
Lucky Luciano Ты ломал хлеб с этим му#акой?
Arnold Rothstein Нам подали местное блюдо из рубца, которое я не могу терпеть. Но я всё равно это съел, чтобы не портить атмосферу. Некоторые вещи, Чарли, просто придётся проглотить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Арнольд Ротштейн [во время карточной игры] Что мне делать, Чарли?
Лаки Лучано Зависит от того, что есть у другого человека.
Арнольд Ротштейн Зависит от того, что есть у другого джентльмена.
Лаки Лучано Верно.
Арнольд Ротштейн Ну и что? Что у него?
Лаки Лучано Откуда мне знать? Я не ясновидящий.
Арнольд Ротштейн Вот почему эта игра так сложна. В банке много денег. Как ты думаешь, сколько там?
Бак Достаточно.
Арнольд Ротштейн 22,500$. Сколько оборудования для добычи тебе нужно продать, чтобы заработать 22 тысячи, Бак?
Бак Много. Теперь ты будешь ставить или сбрасывать?
Арнольд Ротштейн Я у тебя на два... И ставлю пять.
Бак Забирай. Я блефовал.
Арнольд Ротштейн Я и знал. Я тоже блефовал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энок 'Накки' Томпсон Щенки выросли с клыками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arnold Rothstein Мeyer, Charlie, я полагаю, вы знаете мистера Массерии.
Lucky Luciano Все знают Джо Босса.
Arnold Rothstein Так что, возможно, вы также знаете, хоть для меня это, конечно, новость, что карточная игра, которую вы ведете, расположена на территории, которую мистер Массерия считает своей.
Joe Masseria Не считает! Это мое.
Arnold Rothstein Я вот что думаю: прежде чем прольется ещё кровь, можно достигнуть компромисса.
Meyer Lansky Ещё кровь?
Joe Masseria Парк Томпкинс-Сквер, мои два племянника?
[имитирует перерезание горла]
Lucky Luciano Я не понимаю, о чем ты.
Arnold Rothstein Согласно данным, двое посланцев мистера Массерии вашего заведения были убиты вскоре после их визита.
Meyer Lansky Мы действительно ведем игру в том, что можно назвать серой зоной территории. Но относительно насилия в районе...
Joe Masseria Они сами себя закололи, да?
Lucky Luciano Совпадение, получается. Это бывает.
Joe Masseria На моих улицах никаких совпадений.
[указывает на Charlie]
Joe Masseria Этот маленький хрен с 10 лет создает проблемы.
Arnold Rothstein Мне кажется, вы, ребята, должны выразить жест доброй воли в сторону мистера Массерии. Скажем, разовая выплата в 2000 долларов для семей этих джентльменов и налог в 10% на игру впредь?
Lucky Luciano Подожди секундочку...
Arnold Rothstein Charlie.
Joe Masseria 10% — это нормально. Пока.
Arnold Rothstein Итак, у нас договоренность?
[пожимают руки]
Joe Masseria [на итальянском] Что ты делаешь с этими Христоубийцами? Иди со мной, я сделаю тебя богатым.
Lucky Luciano [на итальянском] С другой рукой в моих карманах.
Joe Masseria [на итальянском] Я слежу за тобой, парень. За каждым чертовым шагом.
[Луциано встает, разозленный]
Arnold Rothstein Charlie.
Lucky Luciano A.R., две тысячи — это и так слишком, но 10% от чертовой игры?
Meyer Lansky Мы уже платим половину кеша с этой игры тебе.
Arnold Rothstein Да. И теперь вы, ребята, знаете почему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James 'Jimmy' Darmody За упущенное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энок 'Накки' Томпсон Ты чувствительный.
Чолки Уайт Как задница младенца, ублюдок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лаки Лучано Ты хотел меня видеть?
Арнольд Ротштейн Да, оказывается, что племянник моей жены, по крайней мере какое-то время, выжил после стрельбы в лесу.
Лаки Лучано Мне жаль слышать о твоей утрате. Если я могу чем-то помочь...
Арнольд Ротштейн На самом деле, можешь. Убей кого-нибудь за меня, чтобы свести счёты. У меня есть хорошие сведения, что Джеймс Дармоди из Атлантик-Сити был одним из двух стрелков.
Лаки Лучано Кто был вторым?
Арнольд Ротштейн Не знаю. Но я бы поспорил, что ты достаточно убедителен, чтобы заставить Дармоди рассказать.
Лаки Лучано Это хорошая ставка.
Арнольд Ротштейн Единственная, которую я делаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Al Capone [после того, как убил несколько врагов] Ну, это я из себя выжал!
Chalky White Мы с тобой не одни такие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[заходит поговорить с мужем, Арнольдом Ротштейном]
Кэролин Ротштейн Арнольд, Нки Топсон на телефоне.
Арнольд Ротштейн Я возьму это тут, дорогая.
Кэролин Ротштейн [о своей диете, с улыбкой] Как с животом?
Арнольд Ротштейн Он всё ещё немного капризный.
Кэролин Ротштейн Так много яблочного хлеба.
Арнольд Ротштейн [с легким смехом] У него связывающий эффект.
Кэролин Ротштейн Это лучшее сейчас?
Арнольд Ротштейн Здоровое пищеварение — основа хорошего здоровья.
[Кэролин смотрит на него с интересом перед тем, как выйти]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше