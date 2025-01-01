Lucky Luciano В машине ещё 50. Это ингерсоли.

Meyer Lansky Я бы хотел, чтобы ты прекратил с этим. Мы таскаем с собой коробку часов, на кого мы похожи?

Lucky Luciano На тех, кто знает, который час.

Meyer Lansky Можем даже тележку сносить.

Benny Siegel [заходит, удивлён] Арнольд Ротштейн здесь.

Meyer Lansky Мы разговариваем, Бенни.

Benny Siegel О. Значит, мне сказать ему, чтобы он пошёл нах#й?

Lucky Luciano Хватит с этими crazy shit, а?

Meyer Lansky [глядя на Ротштейна через окно] Приведи его, прежде чем он разнесёт дом.

[они суетятся, пытаясь выглядеть прилично]

Meyer Lansky А.Р., ты пришёл, чтобы поучаствовать?

Lucky Luciano Знаешь, ты всегда желанный гость.

Arnold Rothstein Боюсь, что те мошенники снаружи обдерут меня. Из-за своих текущих проблем я заключил сделку с Накки Томпсоном. Он будет сбрасывать свои поставки алкоголя в Филадельфии. Уэйкси Гордону обеспечит безопасную доставку. Маршрут в Атлантик-Сити будет моей ответственностью.

Meyer Lansky И вы хотели бы, чтобы мы наняли мускулы?

Arnold Rothstein Я хотел бы, чтобы вы были мускулами.

Lucky Luciano А.Р., у нас тут, эм, дела творятся.

Arnold Rothstein Я вижу это. Но мистер Томпсон платит мне хорошую цену.

Lucky Luciano Любой может ехать с оружием.

Arnold Rothstein Пока не встретишь индейцев.

Meyer Lansky Мы рады вашей доверии, А.Р. и польщены, что вы пришли ниже 14-й улицы, чтобы обсудить это лично. Не так ли, Чарли?

Arnold Rothstein Как оказалось, я был здесь на ужине с Джо Массерией, который оставил у меня чёткое впечатление, что он всё ещё хотел бы вас обоих мёртвыми.

Lucky Luciano Ты ломал хлеб с этим му#акой?