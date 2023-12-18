В 23-м сезоне сериала «Тайны следствия» продолжается история старшего следователя Марии Швецовой, которую ожидают новые опасные тайны и расследование новых преступлений. В ходе следственных мероприятий главной героине будут оказывать содействие члены команды, состоящей из первоклассных специалистов в своей сфере. Мария столкнется с коварными интригами, беспощадными злоумышленниками, погонями и драками. Но не обойдется и без романтических эпизодов. Например, главную героиню ожидает свидание на крыше. Ведь она не только блистательная сотрудница правоохранительных органов, но и привлекательная женщина.