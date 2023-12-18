Menu
Tajny sledstviya 2000, season 23

Tajny sledstviya season 23 poster
Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 23
Season premiere 18 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 23 description

В 23-м сезоне сериала «Тайны следствия» продолжается история старшего следователя Марии Швецовой, которую ожидают новые опасные тайны и расследование новых преступлений. В ходе следственных мероприятий главной героине будут оказывать содействие члены команды, состоящей из первоклассных специалистов в своей сфере. Мария столкнется с коварными интригами, беспощадными злоумышленниками, погонями и драками. Но не обойдется и без романтических эпизодов. Например, главную героиню ожидает свидание на крыше. Ведь она не только блистательная сотрудница правоохранительных органов, но и привлекательная женщина.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Tajny sledstviya List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Чудовище и чудовище. Часть 1
Season 23 Episode 1
18 December 2023
Чудовище и чудовище. Часть 2
Season 23 Episode 2
18 December 2023
Срок годности. Часть 1
Season 23 Episode 3
19 December 2023
Срок годности. Часть 2
Season 23 Episode 4
19 December 2023
Билет в кино. Часть 1
Season 23 Episode 5
20 December 2023
Билет в кино. Часть 2
Season 23 Episode 6
20 December 2023
Клятва. Часть 1
Season 23 Episode 7
21 December 2023
Клятва. Часть 2
Season 23 Episode 8
21 December 2023
Серия 9
Season 23 Episode 9
25 December 2023
Серия 10
Season 23 Episode 10
25 December 2023
Серия 11
Season 23 Episode 11
26 December 2023
Серия 12
Season 23 Episode 12
26 December 2023
Серия 13
Season 23 Episode 13
27 December 2023
Серия 14
Season 23 Episode 14
27 December 2023
Серия 15
Season 23 Episode 15
28 December 2023
Серия 16
Season 23 Episode 16
28 December 2023
