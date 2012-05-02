В 11-м сезоне сериала «Тайны следствия» на столе следовательницы Швецовой оказывается новое занимательное дело. Кто-то расправляется с директором крупного пивного завода. Его немалое наследство никак не могут поделить между собой две любимые женщины погибшего: его законная супруга и внезапно возникшая в завещании любовница. Маша подозревает, что к убийству несчастного ловеласа имеет отношение кто-то из его возлюбленных дам, ведь мотив, как выясняется, был у обеих. Погружаясь с головой в работу, Мария Сергеевна старается укрыться от личных проблем. Однако выяснения отношений не минуют и ее.