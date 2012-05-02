Menu
Russian
Tajny sledstviya 2000, season 11

Tajny sledstviya season 11 poster
Tajny sledstviya

Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 11
Season premiere 2 May 2012
Production year 2012
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 11 description

В 11-м сезоне сериала «Тайны следствия» на столе следовательницы Швецовой оказывается новое занимательное дело. Кто-то расправляется с директором крупного пивного завода. Его немалое наследство никак не могут поделить между собой две любимые женщины погибшего: его законная супруга и внезапно возникшая в завещании любовница. Маша подозревает, что к убийству несчастного ловеласа имеет отношение кто-то из его возлюбленных дам, ведь мотив, как выясняется, был у обеих. Погружаясь с головой в работу, Мария Сергеевна старается укрыться от личных проблем. Однако выяснения отношений не минуют и ее.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Tajny sledstviya List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Переходящее пиво. Часть 1
Season 11 Episode 1
2 May 2012
Переходящее пиво. Часть 2
Season 11 Episode 2
2 May 2012
Последние часы. Часть 1
Season 11 Episode 3
3 May 2012
Последние часы. Часть 2
Season 11 Episode 4
3 May 2012
Сила звука. Часть 1
Season 11 Episode 5
4 May 2012
Сила звука. Часть 2
Season 11 Episode 6
4 May 2012
Маэстро. Часть 1
Season 11 Episode 7
10 May 2012
Маэстро. Часть 2
Season 11 Episode 8
10 May 2012
Треугольная история. Часть 1
Season 11 Episode 9
11 May 2012
Треугольная история. Часть 2
Season 11 Episode 10
11 May 2012
Велосипедист на том свете. Часть 1
Season 11 Episode 11
12 May 2012
Велосипедист на том свете. Часть 2
Season 11 Episode 12
12 May 2012
TV series release schedule
