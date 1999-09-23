Menu
Family Guy 1999, season 2

Family Guy season 2 poster
Family Guy 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 September 1999
Production year 1999
Number of episodes 21
Runtime 10 hours 30 minutes
"Family Guy" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Гриффины» родственница Лоис, Маргарет, скончалась. В наследство миссис Гриффин получает от нее великолепный загородный дом. Питер наслаждается мыслью о том, что он стал состоятельным человеком. Это толкает его на «подвиги». Попав на благотворительный аукцион, мужчина хочет отдать сто миллионов долларов и доказать владельцам земельного участка, что его дом представляет историческую ценность. Но на уговоры никто не поддается. Спустя некоторое время Питер узнает, что когда-то доставшееся им поместье было элитным публичным домом. Его посещали многие известные личности.

Peter, Peter, Caviar Eater
Season 2 Episode 1
23 September 1999
Holy Crap
Season 2 Episode 2
30 September 1999
DaBoom
Season 2 Episode 3
26 December 1999
Brian in Love
Season 2 Episode 4
7 March 2000
Love Thy Trophy
Season 2 Episode 5
14 March 2000
Death is a Bitch
Season 2 Episode 6
21 March 2000
The King is Dead
Season 2 Episode 7
28 March 2000
I Am Peter, Hear Me Roar
Season 2 Episode 8
28 March 2000
If I'm Dyin' I'm Lyin'
Season 2 Episode 9
4 April 2000
Running Mates
Season 2 Episode 10
11 April 2000
A Picture's Worth a Thousand Bucks
Season 2 Episode 11
18 April 2000
Fifteen Minutes of Shame
Season 2 Episode 12
25 April 2000
Road to Rhode Island
Season 2 Episode 13
30 May 2000
Let's Go to the Hop
Season 2 Episode 14
6 June 2000
Dammit Janet
Season 2 Episode 15
13 June 2000
There's Something About Paulie
Season 2 Episode 16
27 June 2000
He's Too Sexy for His Fat
Season 2 Episode 17
27 June 2000
E. Peterbus Unum
Season 2 Episode 18
12 July 2000
The Story on Page One
Season 2 Episode 19
18 July 2000
Wasted Talent
Season 2 Episode 20
25 July 2000
Fore, Father
Season 2 Episode 21
1 August 2000
