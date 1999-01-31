Season 1
7 episodes
31 January 1999 - 16 May 1999
Season 2
21 episodes
23 September 1999 - 1 August 2000
Season 3
22 episodes
11 July 2001 - 10 December 2004
Season 4
30 episodes
1 May 2005 - 21 May 2006
Season 5
18 episodes
10 September 2006 - 20 May 2007
Season 6
12 episodes
23 September 2007 - 4 May 2008
Season 7
16 episodes
28 September 2008 - 17 May 2009
Season 8
21 episodes
27 September 2009 - 20 June 2010
Season 9
18 episodes
26 September 2010 - 22 May 2011
Season 10
23 episodes
25 September 2011 - 20 May 2012
Season 11
22 episodes
30 September 2012 - 19 May 2013
Season 12
21 episodes
29 September 2013 - 18 May 2014
Season 13
18 episodes
28 September 2014 - 17 May 2015
Season 14
20 episodes
27 September 2015 - 22 May 2016
Season 15
20 episodes
25 September 2016 - 21 May 2017
Season 16
20 episodes
1 October 2017 - 20 May 2018
Season 17
20 episodes
30 September 2018 - 12 May 2019
Season 18
20 episodes
29 September 2019 - 17 May 2020
Season 19
20 episodes
27 September 2020 - 16 May 2021
Season 20
20 episodes
26 September 2021 - 22 May 2022
Season 21
20 episodes
25 September 2022 - 7 May 2023
Season 22
15 episodes
1 October 2023 - 17 April 2024
Season 23
18 episodes
16 February 2025 - 17 July 2025