Family Guy poster
Kinoafisha TV Shows Family Guy Seasons

Family Guy All seasons

Family Guy 16+
Production year 1999
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel Fox

Series rating

8.6
Rate 12 votes
8.1 IMDb
All seasons of "Family Guy"
Family Guy - Season 1 Season 1
7 episodes 31 January 1999 - 16 May 1999
 
Family Guy - Season 2 Season 2
21 episodes 23 September 1999 - 1 August 2000
 
Family Guy - Season 3 Season 3
22 episodes 11 July 2001 - 10 December 2004
 
Family Guy - Season 4 Season 4
30 episodes 1 May 2005 - 21 May 2006
 
Family Guy - Season 5 Season 5
18 episodes 10 September 2006 - 20 May 2007
 
Family Guy - Season 6 Season 6
12 episodes 23 September 2007 - 4 May 2008
 
Family Guy - Season 7 Season 7
16 episodes 28 September 2008 - 17 May 2009
 
Family Guy - Season 8 Season 8
21 episodes 27 September 2009 - 20 June 2010
 
Family Guy - Season 9 Season 9
18 episodes 26 September 2010 - 22 May 2011
 
Family Guy - Season 10 Season 10
23 episodes 25 September 2011 - 20 May 2012
 
Family Guy - Season 11 Season 11
22 episodes 30 September 2012 - 19 May 2013
 
Family Guy - Season 12 Season 12
21 episodes 29 September 2013 - 18 May 2014
 
Family Guy - Season 13 Season 13
18 episodes 28 September 2014 - 17 May 2015
 
Family Guy - Season 14 Season 14
20 episodes 27 September 2015 - 22 May 2016
 
Family Guy - Season 15 Season 15
20 episodes 25 September 2016 - 21 May 2017
 
Family Guy - Season 16 Season 16
20 episodes 1 October 2017 - 20 May 2018
 
Family Guy - Season 17 Season 17
20 episodes 30 September 2018 - 12 May 2019
 
Family Guy - Season 18 Season 18
20 episodes 29 September 2019 - 17 May 2020
 
Family Guy - Season 19 Season 19
20 episodes 27 September 2020 - 16 May 2021
 
Family Guy - Season 20 Season 20
20 episodes 26 September 2021 - 22 May 2022
 
Family Guy - Season 21 Season 21
20 episodes 25 September 2022 - 7 May 2023
 
Family Guy - Season 22 Season 22
15 episodes 1 October 2023 - 17 April 2024
 
Family Guy - Season 23 Season 23
18 episodes 16 February 2025 - 17 July 2025
 
Season 24
TBA
 
Season 25
TBA
 
Season 26
TBA
 
Season 27
TBA
 
