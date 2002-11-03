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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 14 Серия 7

Симпсоны 1989 7 серия 14 сезон

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Все серии 14 сезона «Симпсоны»
Дом ужасов 13
Сезон 14 / Серия 1 3 ноября 2002
Как я провёл лето
Сезон 14 / Серия 2 10 ноября 2002
Барт против Лизы против третьего класса
Сезон 14 / Серия 3 17 ноября 2002
Большая Мардж
Сезон 14 / Серия 4 24 ноября 2002
Жизнь наизнанку
Сезон 14 / Серия 5 1 декабря 2002
Великий подлый детектив
Сезон 14 / Серия 6 15 декабря 2002
Особая Эдна
Сезон 14 / Серия 7 5 января 2003
Папа, который слишком мало знал
Сезон 14 / Серия 8 12 января 2003
Сильная, хладнокровная Мардж
Сезон 14 / Серия 9 2 февраля 2003
Проси, что хочешь
Сезон 14 / Серия 10 9 февраля 2003
Взрослый Барт
Сезон 14 / Серия 11 16 февраля 2003
Лиза на орфоолимпиаде
Сезон 14 / Серия 12 16 февраля 2003
Заново рождённая звезда
Сезон 14 / Серия 13 2 марта 2003
Красти едет в Вашингтон
Сезон 14 / Серия 14 9 марта 2003
Гомер — глава корпорации
Сезон 14 / Серия 15 16 марта 2003
Лиза — астроном
Сезон 14 / Серия 16 30 марта 2003
Три гея в квартире
Сезон 14 / Серия 17 13 апреля 2003
Где моё ранчо, чувак?
Сезон 14 / Серия 18 27 апреля 2003
Трусливый пёс
Сезон 14 / Серия 19 4 мая 2003
Остановите мою жену, пожалуйста
Сезон 14 / Серия 20 11 мая 2003
Барт объявляет войну
Сезон 14 / Серия 21 18 мая 2003
Детский блюз Мо
Сезон 14 / Серия 22 18 мая 2003
О чем серия

В 14 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» взаимоотношения Крабаппл и Скиннера заходят в тупик. Женщине не нравится, что ее возлюбленный все свободное время проводит с матерью. За происходящим пристально наблюдает Барт, у которого рождается план.

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