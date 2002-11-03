В 14 сезоне 9 серии сериала «Симпсоны» происходит вооруженное нападение на Мардж. Несмотря на то, что преступнику удалось забрать лишь бусы, у жертвы развивается агорафобия. Сумеет ли Гомер помочь супруге преодолеть недуг?
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