В 14 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» в доме семьи происходит нашествие термитов. Из-за этого Гомер, Мардж и дети временно остаются без крыши над головой. Ситуация вынуждает их согласиться на участие в странном реалити-шоу.
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