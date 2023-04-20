В 16 сезоне сериала «Сельский детектив» в центре событий оказывается Олеся Федосеева – городская девушка, у которой была весьма заурядная работа и неудавшаяся личная жизнь. Все изменилось после того, как девушка выяснила, что ее дедушка Вася стал главным подозреваемым в смерти соседа, егеря Степана Блинова. Василий всю жизнь обитал в деревне. Он много лет назад перестал общаться с дочерью, матерью Олеси, и с самой девушкой. Олеся решает проведать деда. На почве нервных переживаний он угодил в больницу и попросил внучку присмотреть за хозяйством. Так началась новая жизнь Олеси в качестве деревенской сыщицы.