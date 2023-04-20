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Сельский детектив 2019 - 2023, 16 сезон

Постер к 16-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 16

Сельский детектив 12+
Оригинальное название Чем сердце успокоится
Название Чем сердце успокоится
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 16-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 16 сезоне сериала «Сельский детектив» в центре событий оказывается Олеся Федосеева – городская девушка, у которой была весьма заурядная работа и неудавшаяся личная жизнь. Все изменилось после того, как девушка выяснила, что ее дедушка Вася стал главным подозреваемым в смерти соседа, егеря Степана Блинова. Василий всю жизнь обитал в деревне. Он много лет назад перестал общаться с дочерью, матерью Олеси, и с самой девушкой. Олеся решает проведать деда. На почве нервных переживаний он угодил в больницу и попросил внучку присмотреть за хозяйством. Так началась новая жизнь Олеси в качестве деревенской сыщицы.

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Чем сердце успокоится 1
Сезон 16 Серия 1
20 апреля 2023
Чем сердце успокоится 2
Сезон 16 Серия 2
20 апреля 2023
Чем сердце успокоится 3
Сезон 16 Серия 3
20 апреля 2023
Чем сердце успокоится 4
Сезон 16 Серия 4
20 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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