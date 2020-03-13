Во 2 сезоне сериала «Сельский детектив» молодежь проводит в деревне Ольховке магический ритуал, чествуя древнее языческое божество. Наутро после обряда одну из его участниц – юную девушку Машу – находят мертвой. Судя по всему, кто-то столкнул ее с обрыва. Под подозрением оказываются все, кто присутствовал в доме той ночью. Олеся заинтересовывается этим расследованием и принимает решение отсрочить возвращение в город. Она остается в доме деда Василия и начинает опрашивать свидетелей. Но местный следователь вставляет ей палки в колеса. Кроме того, девушке мешает непростая личная жизнь: в нее все еще влюблены сразу двое мужчин.