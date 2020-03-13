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Сельский детектив 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 2

Сельский детектив 12+
Название Месть Чернобога
Премьера сезона 13 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сельский детектив»

Во 2 сезоне сериала «Сельский детектив» молодежь проводит в деревне Ольховке магический ритуал, чествуя древнее языческое божество. Наутро после обряда одну из его участниц – юную девушку Машу – находят мертвой. Судя по всему, кто-то столкнул ее с обрыва. Под подозрением оказываются все, кто присутствовал в доме той ночью. Олеся заинтересовывается этим расследованием и принимает решение отсрочить возвращение в город. Она остается в доме деда Василия и начинает опрашивать свидетелей. Но местный следователь вставляет ей палки в колеса. Кроме того, девушке мешает непростая личная жизнь: в нее все еще влюблены сразу двое мужчин.

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Месть Чернобога 1
Сезон 2 Серия 1
13 марта 2020
Месть Чернобога 2
Сезон 2 Серия 2
13 марта 2020
График выхода всех сериалов
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